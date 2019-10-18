حكومة العثماني تتوقع 3.7٪؜ نسبة النمو خلال 2020.. ثلاثة تدابير للتحكم في العجز

قالت الحكومة اليوم الخميس، عقب المصادقة على مشروع قانون المالية، في اجتماعها الأول بعد التعديل الحكومي، إن المشروع يهدف إلى تحقيق معدل نمو، للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7%.

واعتبرت الحكومة أن توقعها ينبني على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر البترول في 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار للطن.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال اجتماع المجلس الحكومي، على ضرورة اتخاذ ثلاث تدابير ضرورية للتحكم في نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام.

وتتمثل التدابير، في ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، ثم التدبير النشط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية، وأخيرا مواصلة عمليات الخوصصة.