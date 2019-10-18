صحيفة أمريكية: هل اتفاق بنس وأردوغان يعني تخلي واشنطن عن الأكراد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة أمريكية إن بنود الاتفاق الأمريكي التركي بشأن وقف إطلاق النار في الشمال السوري لم تتطرق لبعض النقاط، متسائلة "هل اتفاق بنس وأردوغان يعني تخليا ثانيا من واشنطن عن الأكراد؟".

وأعلنت واشنطن وأنقرة، مساء الخميس، اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.



وخلال مؤتمر صحفي، جمع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يشر أي منهما إلى بعض التفاصيل المحورية في هذا الاتفاق.

وحسب ما أكدته صحيفة Military Times الأمريكية المتخصصة في شؤون الدفاع والأمن القومي، فإن الاتفاق "يمنح الأتراك أساسا ما سعوا إليه" من خلال عمليتهم العسكرية في المقام الأول، وهو إخلاء القوات الكردية من المنطقة الآمنة.

ووفقاً للاتفاق فإنه بمجرد إيقاف عملية نبع السلام توافق الولايات المتحدة على عدم مواصلة فرض العقوبات على تركيا، بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري القاضي بحظر الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص.

وفسرت الصحيفة الأمريكية هذا البند على أن تركيا ملتزمة بوقف دائم لإطلاق النار لكنها ليست ملتزمة بسحب قواتها، فضلا عن منح أنقرة تخفيفا من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية، ما يعني "أنه لن تكون هناك عقوبة على عملية أردوغان".

وتساءلت Military Times: "هل اتفاق بنس-أردوغان يمثل تخلياً أمريكياً ثانياً عن الحلفاء الأكراد في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي؟".

ويشير مصطلح "التخلي الأمريكي الأول" عن الأكراد إلى سحب واشنطن قواتها المنتشرة في الشمال السوري، واستغلال تركيا هذا القرار بالدخول إلى تلك المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف قرار وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.

وقال الرئيس الأمريكي إن اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد، مضيفا أنهم سينتقلون إلى أماكن آمنة، مع الاستمرار في مراقبة تنظيم داعش بشكل صارم في سوريا.

وربطت الصحيفة تعليقاتها السابقة بتصريح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بعد 4 ساعات من المفاوضات مع أردوغان، عن أن هدف مهمته رفيعة المستوى هو إنهاء سفك الدماء الناجم عن التدخل التركي في سوريا.

وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من البيان المشترك بشأن الاتفاق، حيث أكدت واشنطن وأنقرة علاقتهما كزميلين في حلف الناتو، وأن أمريكا تتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على الحدود الجنوبية لها.





وحسب البيان المشترك، تظل واشنطن وأنقرة ملتزمتين بحماية أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسكانه من جميع التهديدات.



وكرر البلدان التزامهما بدعم حقوق الإنسان وحماية المجتمعات الدينية والعرقية، والتزامهما بمواجهة تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وسيشمل ذلك التنسيق بشأن مراكز الاحتجاز والمشردين داخليا من المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الإرهابي سابقا.

وأعربت أنقرة عن التزامها بضمان سلامة ورفاهية سكان جميع المراكز في المنطقة الآمنة، التي تسيطر عليها القوات التركية.



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وأكد الجانب التركي، من جديد، أنه سيتم ممارسة أقصى درجات الحرص حتى لا يتسبب في أي ضرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وشدد البلدان على التزامهما بالوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 22549.

كما اتفقا على أهمية المنطقة الآمنة، من أجل معالجة المخاوف الأمنية في تركيا، لتشمل إعادة جميع الأسلحة الثقيلة من وحدات حماية الشعب وتعطيل تحصيناتها وجميع مواقع القتال الأخرى.

ولفت البيان المشترك إلى أن القوات التركية ستنفذ المنطقة الآمنة في المقام الأول، وسيزيد الجانبان تعاونهما في جميع أبعاد التنفيذ.

وأوضح أن الجانب التركي سيقوم بإيقاف عملية "نبع السلام" مؤقتا للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب (القوات الكردية) خلال 120 ساعة، وأنه سيتم إيقاف العملية عند الانتهاء من هذا الانسحاب.

ونوه بأنه بمجرد إيقاف عملية نبع السلام توافق الولايات المتحدة على عدم مواصلة فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، القاضي بحظر الممتلكات وتعليق دخول بعض الأشخاص.

ولفت إلى أن واشنطن ستعمل وتتشاور مع الكونجرس، حسب الاقتضاء، للتأكيد على التقدم المحرز في تحقيق السلام والأمن في سوريا، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد أنه بمجرد إيقاف عملية نبع السلام وفقا لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية يتم رفع العقوبات الحالية بموجب الأمر التنفيذي سالف الذكر، مشددا على التزام البلدين بالعمل معا لتنفيذ جميع الأهداف المحددة في هذا البيان.

وفي وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الخميس، إنه تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.

ووفقاً لبنس فإن الاتفاق تضمن توقف العملية العسكرية بالكامل، للسماح بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة.

وأوضح بنس أن أمريكا بدأت بالفعل في تسهيل الانسحاب الآمن للقوات الكردية، وعدم دخول تركيا في عمل عسكري بمدينة كوباني السورية.

بدوره أشاد مجلس سوريا الديمقراطية بموقف جامعة الدول العربية على لسان المتحدث باسمه أمجد عثمان، حيال الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.

وأكد المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أن مصطلح الانسحاب الذي نص عليه الاتفاق بين واشنطن وأنقرة بعيد جدا عن الموقف، وتابع قائلًا "نحن مع الحوار ومع الحل السياسي والدبلوماسي لإنهاء الأزمات في المنطقة".





وتواصل القوات التركية تدخلها في الأراضي السورية الذي بدأته منذ أكثر من أسبوع، وتسبب في أزمة إنسانية جديدة لهذا البلد مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، عن قلقه الشديد من مخاطر تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا وفرار إرهابيي داعش من سجونهم، خلال الجلسة المغلقة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تداعيات العدوان التركي.