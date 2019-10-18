شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يشيد بجهود ولي العهد.. السعودية تعيد الحياة إلى طبيعتها في عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، لإعادة الحكومة اليمنية إلى عدن، مؤكداً في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي أمس (الخميس) بأن تلك الجهود مشهود لها، مشدداً على ضرورة أن تعود الحكومة اليمنية بسلطة كاملة إلى عدن، لافتاً إلى أن هناك المزيد من الأمل رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب اليمني. من جهته، اتهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكك الحوثيين بفرض أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية، مطالباً إياهم بالتوقف عن الممارسات التي تؤدي رفع أسعار المود الإستهلاكية، معرباً عن شكره للسعودية على دعمها للأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن.

فيما واصلت الأطراف اليمنية أمس محادثاتها في الرياض وسط تأكيدات من كل الأطراف أن هناك تقدما إيجابيا في مختلف القضايا المطروحة على طاولة النقاش، ويتزامن ذلك مع تواتر أنباء عن تعزيز القوات السعودية لمواقعها في مقر قيادة التحالف العربي بمديرية البريقي بمحافظة عدن.

وذكرت وسائل إعلامية يمنية أن آليات وتعزيزات عسكرية وصلت إلى مركز قيادة التحالف العربي وأخذت مواقعها، فيما تشهد محافظتا عدن وأبين عودة الحياة إلى طبيعتها وسط أجواء أمنية إيجابية. وقال سكان محليون لـ«الخليج 365» إن جميع أبناء المحافظات الشمالية عادوا إلى أعمالهم وبين أهلهم من أبناء مدينة عدن التي غادروها أثناء اندلاع الأزمة بين طرفي الشرعية والمجلس الانتقالي مطلع أغسطس الماضي، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذت أشعرتهم بوجود توجه لتعزيز دور مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة وفرض الأمن والاستقرار، إضافة إلى أنها تعزز اللحمة الوطنية.