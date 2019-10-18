وزارة الطيران المدني : إلغاء رخصة الطيار قائد طائرة الفنان محمد رمضان وسحبها مدى الحياة

الموجز

أعلنت وزارة الطيران المدني الغاء رخصة قائد طائرة واقعة محمد رمضان وسحبها منه مدى الحياة .

وقالت الوزارة في بيان رسمي :

بشأن ما تم تداوله علي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين وهو جالس محل الطيار المساعد علي متن طائرة لأحدى شركات الطيران الخاصة في رحلة خاصة لصالح الفنان، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، أصدر وزير الطيران تعليماته إلى سلطة الطيران المدني بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات تلك الواقعة , وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري إتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة،

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حيث تقرر الأتي:

- إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأكدت الوزارة على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها فى مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التى تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية، حيث تعد هذه الواقعه عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية.