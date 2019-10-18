أسود: الضرائب لا تحل الأزمة بل استرداد المال المنهوب وفتح السجون هو الحل

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "سبق و قلنا وكررنا ​الضرائب​ لا تحل ​الأزمة​ بل استرداد ​المال​ المنهوب وفتح السجون هو الحل، مكابرة وطائفية وتسلط وفجور، انتهت مرحلة وستأتي اخرى".

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