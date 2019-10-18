الصليب الاحمر: فرقنا موجودة بالمكان وتستجيب والاتصال بـ140 لتحديد مكان وجود الإصابات

أعلن ​الصليب الاحمر اللبناني​ ان "فرقنا موجودة في المكان وتستجيب. الرجاء الاتصال برقم الطوارئ المجاني 140 لتحديد مكان وجود الإصابات". وشهد لبنان بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

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