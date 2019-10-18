الميادين: المتظاهرون يحرقون لوحات اعلانية وسط بيروت

أفادت قناة "الميادين" بأن حريقا كبيرا اندلع مقابل مسجد الامين ​وسط بيروت​"، مشيرة إلى أن "المتظاهرين يحرقون لوحات اعلانية وسط بيروت بالاضافة إلى مبنى قيد الانشاء". من جهتها، أشارت قناة الـ"LBC" أن "سيارات الدفاع المدني وصلت إلى المنطقة لاخماد النيران المشتعلة".

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