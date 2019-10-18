افادت معلومات صحافية عن "اقفال اوتوستراد الجيّة عبر نصب الخيم في وسطه من قبل بعض المحتجين على الاوضاع الاقتصادية".

وشهد ​لبنان​ بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية و​قطع طرقات​ في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.