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اقفال اوتوستراد الجيّة عبر نصب الخيم في وسطه

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افادت معلومات صحافية عن "اقفال اوتوستراد الجيّة عبر نصب الخيم في وسطه من قبل بعض المحتجين على الاوضاع الاقتصادية".

وشهد ​لبنان​ بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية و​قطع طرقات​ في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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