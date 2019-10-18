اكدت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ أن "​حرية التعبير​ مقدسة ويكفلها ​الدستور​"، متسائلة "هل يبرر ذلك الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة؟ هل حرية التعبير تسمح بالاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي الذين سقط منهم 40 جريحاً حتى الآن"، طالبةً من المواطنين "التظاهر برقي وعدم اللجوء الى الفوضى و​العنف​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن طلبت من المواطنين التظاهر برقي وعدم اللجوء الى الفوضى والعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.