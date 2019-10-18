الحسن: معظم التظاهرات سلمية ولدى قوى الأمن تعليمات بعدم التصادم معها

أكدت وزير الداخلية ​ريا الحسن​ أن "معظم التظاهرات سلمية ولدى ​قوى الأمن​ تعليمات بعدم التصادم معها وعلينا أن نستوعب الناس والشعب اللبناني و هناك صرخة وجع على سوء الاوضاع الاقتصادية"، معتبرةً أن "مطالب الشعب اللبناني لن تحل المشاكل"، مشيرةً إلى أن "الحكومة تأخذ الاجراءات التي يمكن أن تجنبنا وضع اقتصادي أصعب وهو الانهيار وأي حكومات كانت مضطرة ان تأخذ اجراءات صعبة وعلينا أن نرى كيفية التخفيف من وطأتها على المواطن ووصلنا إلى مرحلة هناك بعض الخطوات سنتخذها ستكون صعبة ورئيس الحكومة سعد الحريري قال منذ اليوم الأول أننا سنتخذ خطوات لتخفيف العجز".

وفي حديث تلفزيوني، لفتت الحسن إلى أنه "من الضروري على الحكومة الموازنة بين إجراءات التقشف وتخفيف وطأتها على المواطن اللبناني"، مشيرةً إلى أن "الخطوات التقشفية ضرورية وأي حكومة أخرى كانت ستتخذها والبديل عنها الانهيار"، مؤكدةً أن "الحكومة تحاول تجنيب المواطن اللبناني الانهيار"، مشددةً على أنه " يجب على كل الأفرقاء في الحكومة التوحد خلف خطوات التقشف"، مضيفةً "حتى الآن الوضع الأمني ممسوك لكن أي محاولات تخريبية ستواجهها القوى الأمنية"، متابعة "لا استقالة لرئيس الحكومة سعد الحريري في الوقت الراهن".