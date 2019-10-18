الجديد: مناشدات برياض الصلح للصليب الاحمر أو الدفاع المدني بسبب تواجد بعض الجرحى

أفادت قناة "الجديد" عن "مناشدات ب​رياض الصلح​ للصليب الاحمر أو ​الدفاع المدني​ بسبب تواجد بعض الجرحى". وشهد لبنان بدءا من مساء اليوم تظاهرات شعبية وقطع طرقات في عدد من المناطق احتجاجًا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

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