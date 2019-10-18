مسؤول روسي: سياسة واشنطن تهدد بعودة عصر "الحرب الباردة"

انتقد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، "سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى إحلال نظام يخدم مصالحها محل القانون الدولي"، معتبراً أن "هذه السياسة تهدد بعودة العالم إلى حالة من الحرب الباردة"، مشيراً إلى أن "بنيان العلاقات الدولية يمر بمنعطف مصيري ترصد روسيا فيه محاولات لاستبدال القانون الدولي المبني على ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات بين الدول، بالنظام المزعوم المبني على قواعد، حيث يسعى الأميركيون وحلفاؤهم لتسخير بلورة هذه القواعد وتطبيقها لخدمة مصالحهم الجيوسياسية".
ولفت إلى انه "يقود كل ذلك إلى طمس المعايير والمبادئ المعترف بها دوليا ويهدد بإعادة العالم إلى حالة من الحرب الباردة مع التمييز بين نحن وهم"، مشيراً إلى أن "الأساليب المستخدمة لتحقيق هذا الغرض معروفة جيدا، ومن بينها فرض عقوبات اقتصادية أحادية والتدخل في شؤون دول غير مرغوب فيها وحتى تنظيم انقلابات على حكوماتها".
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