وزير الداخلية الفرنسي: أحبطنا عملا إرهابيا استلهم مدبره خطته من هجمات 11 أيلول

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، ​كريستوف كاستانير​، أن "أجهزة ​الأمن​ الوطنية اعتقلت شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم مستلهما خطته من هجمات 11 أيلول 2001 في ​الولايات المتحدة​"، موضحاً أنه "تم اعتقاله من قبل أجهزتنا الاستخبارية".

وأوضح الوزير أن "الشخص المذكور اعتقل قبل حادث 3 تشرين الاول، الذي لقي فيه ثلاثة ضباط شرطة وموظف مدني مصرعهم طعنا بالسكين على يد مهاجم ذي ميول إسلامية متطرفة، قتل بدوره برصاص شرطي آخر".