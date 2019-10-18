شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة نقابة الإعلاميين لمواجهة الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين ،إن الإعلام الالكترونى هو لغة العصر أنه يجب الاعتماد عليه بنسبة 90 % فى توصيل أى معلومة أو أى موقف للعالم أجمع، مضيفا أن الإعلام الإلكترونى يجعل العالم قرية صغيرة.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له ، أنه يجب علينا أن نفعل استخدام الإعلام الإلكترونى، مشيرا الى أن تفعيله يكون عن طريق أدواته المتمثلة فى العنصر البشرى و الأجهزة المستخدمة و الكيانات الإعلامية الإلكترونية المتمثلة فى القناة المرئية على شبكات التواصل الاجتماعى والإذاعات الالكترونية .

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وتابع طارق سعدة: "هذ يتطلب أن تعد كليات الاعلام كادر بشرى قادر على يكون أحد أفراد المنظومة الاعلامية الإلكترونية، وعن كيفية مواجهة الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى، لفت سعدة الى أن ذلك يكون عن طريق الرد على الشائعة بالحقيقة و بالواقع المدلل عليه الذى لا يدعو إلى شك ورفع درجات الوعى لدى المستخدمين للإعلام الإلكتروني حتى يستطيعوا التمييز بين الحقيقة و الشائعة فى قصة التأكيد على المصادر.

وشدد طارق سعدة نقيب الإعلاميين على ضرورة أن يكون هناك سياسية إعلامية إلكترونية واضحة تتمثل فى التأكيد الدائم على حب الوطن و رفع درجات الانتماء ورفع درجات الوعى لدى المواطن و أن يكون هناك دورات للتعامل مع العالم الإلكترونى.