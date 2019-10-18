شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان: المالية أعلنت التزامها بمبلغ 120 مليون جنيه لتأهيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل جلنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية أكدت التزامها بتنفيذ توصية اللجنة بدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بموازنة المجلس القومى للشباب للسنة المالية 2019/2020 بمبلغ 120 مليون جنيه لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب.

وأوضح ياسر عمر، أن توصيات لجنة الخطة والموازنة الواردة فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلسته العامة، هى توصيات مُلزمة للحكومة ولا تحتمل عدم التنفيذ لأنها أصبحت جزءا من قانون الموازنة العامة للدولة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن موقف وزارة المالية بالاستجابة لتوصيات اللجنة جاء على خلاف موقف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن توصية اللجنة بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات، مؤكدا أن اللجنة لن تتنازل عن تنفيذ كل توصياتها الواردة بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة.

وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.