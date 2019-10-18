شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المشروعات الصغيرة تبحث سبل تذليل المعوقات أمام صغار المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، اجتماعا لها يوم الأحد المقبل، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكى بحضور وزيرة الاستثمار ورئيس جهاز تنمية المشروعات.
كما تعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات أخرى فى ذات اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لبدء جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور إتحاد المشروعات الصغيرة ممثلاً عن المستثمرين فى هذا القطاع، ولفتح نقاش موسع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
أما الاجتماع الثانى فهو لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للوقوف على المعوقات التى تواجههم وبحث كيفية تذليلها، ثم تعقد اللجنة اجتماع أخير لعرض فلسفة مشروع القانون وأخذ الموافقة المبدأية عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المشروعات الصغيرة تبحث سبل تذليل المعوقات أمام صغار المستثمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.