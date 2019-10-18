تعليم لبنان وجمعية المصارف يعلنان غلق جميع المدارس والبنوك بسبب المظاهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، إغلاق المدارس والجامعات الرسمية والخاصة، غدًا الجمعة، بسبب المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن جمعية مصارف لبنان أعلنت إغلاق كافة البنوك غدًا، بحسب ما ذكره موقع "العربية"

ودعا ناشطون سياسيون في لبنان، إلى الدخول في إضراب عام غدًا الجمعة، احتجاجًا على مستوى المعيشة، بعد انطلاق المظاهرات في عدد من المدن اللبنانية مساء اليوم الخميس، بحسب "سكاي نيوز".

وتحولت المظاهرات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، إلى مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، بعد التدافع لفتح الطرق المحيطة بالساحة.

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وتظاهر لبنانيون، مساء اليوم الخميس، عقب قرار الحكومة بفرض ضريبة بقيمة 6 دولارات على كل حساب بتطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق "واتس آب" فضلًا عن ضريبة بقيمة 750 ليرة لبنانية (نصف دولار أمريكي) على صفيحة البنزين.

وفي وقت سابق خلال مرور موكب وزير التربية أكرم شهيب، بمكان الاعتصام في وسط بيروت، أقدم بعض مرافقيه على إطلاق النار في الهواء، بعدما تجمهر المتظاهرون حول سيّارة شهيب الذي، بحسب ما نقلت قناة "الجديد" اللبنانية، عن أحد المتظاهرين، أنّ "شهيب نزل محاولاً التحدّث إلى المتظاهرين، ولم يطلق مرافقوه النار تجاه الناس بل أطلقوا النار في الهواء لإبعاد المتظاهرين عن سيارة الوزير التي تعرضت للتكسير".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مرافق إحدى الشخصيات أطلق النار اتجاه المتظاهرين ودهس أحدهم أمام مفرق بيت الوسط، وسط غضب المحتجين.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر "تويتر": "إنني طلبت من الرفيق أكرم شهيب، تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون لكن نطلب تحقيق شفاف ونرفض الاعتداء على أي كان".