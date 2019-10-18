"البصمات والكاميرات" سلاح المباحث لحل لغز سرقة مدرسة ثانوي بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لشكف ملابسات سرقة بعض محتويات مدرسة ثانوي بمنطقة العجوزة. تلقى العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة باكتشاف مسؤولي إحدى المدارس سرقة بعضض محتويات معمل الحاسب الآلي. انتقلت قوة بقيادة المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، وتبين بالمعاينة وجود آثار كسر في الأبواب، وسرقة 2 شاشة و3 أجهزة كمبيوتر. Advertisements بسؤال القائمين على المدرسة، أفادوا بأن فرد الأمن الإداري "سيد" ترك المدرسة، ولدى عدوته قبل منتصف الليل اكتشف حادث السرقة. وشكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة، وانتدب رجال المعمل الجنائي للمعاينة ورفع البصمات. تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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