"نظرة حزينة".. ديوان شعر جديد بالعامية للهيئة العامة للكتاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تُصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان شعر جديد بالعامية بعنوان "نظرة حزينة في مشهد كوميدي" للشاعر أحمد علي عُكة.
ويحوي ديوان "نظرة حزينة في مشهد كوميدي"، 36 قصيدة قسمها الشاعر إلى ثلاثة أقسام وهي: سيما علي بابا، والدنيا ست عجوزة، ووحدي في ميدان التحرير.
وكان الشاعر أحمد علي عُكة، أصدر من قبل ديوان "شباك أم رضا" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في عام 2014.
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