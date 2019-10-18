تزامنا مع التدخل التركي ..داعش يعلن "تحرير عدد" من النساء المحتجزات لدى أكراد سوريا

أعلن تنظيم داعش اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 أنه "حرر عددا" من النساء "المسلمات" المحتجزات، إثر هجوم شنه على مقر للمقاتلين الأكراد في محافظة الرقة في شمال سوريا.

ويأتي ذلك بعد سلسلة حوادث أعقبت إنصراف قوات سوريا الديموقراطية لصد الهجوم التركي ضد مناطق سيطرتها، وتخللها فرار نحو 800 شخص من عائلات ارهابيي التنظيم من مخيم للنازحين، فضلاً عن فرار داعشيين اثنين من أحد السجون بينهم بلجيكيان وأعمال شغب شهدتها مراكز احتجاز أخرى.