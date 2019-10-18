تكريم الفائزين بجائزة نايف للبحوث الأمنية

كرّم وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الـ36، والذي ختم أول من أمس في العاصمة العمانية مسقط، الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لـ2017، وهم: المركز الأول الدكتور إبراهيم محمد الزبن، والأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد. وفي المركز الثاني الدكتورة عزيزة سعد الرويس. وفي المركز الثالث الدكتور عبدالله حسين الخليفة.

كما كرّموا رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين، نظير ما قدمه للتعريف بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية، وأعضاء هيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية السابقين والحاليين.

وكان الجائزة أُقرت من قِبل وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ16 الذي عقد في نوفمبر 1997 بمسمى «جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والدراسات الأمنية»، وفي اجتماعهم الـ31 من نوفمبر2012 صدر القرار بتغيير مسماها إلى جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون، وذلك تقديرا للدور المميز له -رحمه الله- في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني.