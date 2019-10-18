التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري، الأمير منصور بن ناصر، أمس، وزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس، في مقر الوزارة.
وأشاد الجانبان بتميز العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها، إضافة إلى بحث سبل توطيد هذه العلاقات، وأوجه التعاون المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر منصور بن ناصر يلتقي وزير الخارجية السويسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.