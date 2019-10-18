منصور بن ناصر يلتقي وزير الخارجية السويسري

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري، الأمير منصور بن ناصر، أمس، وزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس، في مقر الوزارة.

وأشاد الجانبان بتميز العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها، إضافة إلى بحث سبل توطيد هذه العلاقات، وأوجه التعاون المشترك.