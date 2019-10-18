الخالد يثمن للمملكة مشاعرها بعودة أمير الكويت

أعرب سفير الكويت لدى المملكة، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، عن بالغ سعادته بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بعد استكماله الفحوص الطبية التي أجراها، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

معربا عن خالص الشكر للمملكة -قيادة وحكومة وشعبا- على مشاعرهم الطيبة والصادقة.

وقال الخالد «إن عودة صاحب السمو أثلجت صدورنا جميعا، فهو القائد والوالد للجميع في الكويت، وهو»عمود الدار وذخرها وسندها«.

وأضاف»خالص الشكر والتقدير للمشاعر الطيبة والكريمة من أهلنا في المملكة -قيادةً وحكومة وشعبًا- الذين غمرونا بجميل سؤالهم وكريم دعائهم للمولى بأن يمدّ سمو الأمير بالصحة والعافية، والمتابعة الدائمة بالسؤال عن سموه، والتهاني بعودته إلى أرض دوت الخليج بحفظ الرحمن».

وأكد الخالد المكانة الغالية التي يحظى بها أمير الكويت في قلوب الجميع، ترجمتها الفرحة التي عبر عنها أهل الكويت وإخوانهم في المملكة، وأبناء دول مجلس التعاون عامة، وكذلك المقيمون، سائلا الله تعالى أن يحفظ أمير الكويت، وأن يديم موفور الصحة والعافية عليه، وأن يبقيه وأخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ذخرا للبلدين وللأمتين الإسلامية والعربية.