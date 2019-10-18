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إعلان فوز قيس سعيد رسميا في تونس

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس، فوز المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية.

مما يذكر أن الدستور التونسي ينص على أن مكتب مجلس نواب الشعب مطالب بعقد اجتماع في ظرف يومين من الإعلان عن النتائج الرسمية لتحديد جلسة في مهلة لا تتجاوز 10 أيام، تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وإلقاء خطابه أمام البرلمان.


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