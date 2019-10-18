إعلان فوز قيس سعيد رسميا في تونس

مما يذكر أن الدستور التونسي ينص على أن مكتب مجلس نواب الشعب مطالب بعقد اجتماع في ظرف يومين من الإعلان عن النتائج الرسمية لتحديد جلسة في مهلة لا تتجاوز 10 أيام، تخصص لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وإلقاء خطابه أمام البرلمان.
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