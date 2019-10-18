أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، الخميس، ترحيب الأمين العام أنطونيو جوتيريش "بأي جهود" لوقف الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وذكر فرحان حق المتحدث باسم جوتيريش، في بيان، أن "الأمين العام يقر بأنه لا يزال هناك طريق طويل للتوصل لحل فعال للأزمة في سوريا".

ووافقت تركيا، الخميس، على وقف هجومها في سوريا خمسة أيام للسماح للقوات الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى أنقرة لإقامتها وذلك في اتفاق أشادت به واشنطن.

وأكد حق أن الأمين العام يثمن كل جهد من أجل حماية المدنيين. اقرأ أيضا... قوات سوريا الديمقراطية تعلن الالتزام بوقف القتال مع تركيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترحب بوقف هجوم تركيا في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.