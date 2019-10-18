ليبيا.. تدمير أكبر مخزن أسلحة للمليشيات ومدرعتين تركيتين

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تمكن سلاح الجو الليبي من تدمير أحد أكبر مخازن الأسلحة التابعة لمليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في شارع الظل وسط طرابلس. وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن ضربة جوية دقيقة وجهها سلاح الجو استهدفت أحد المباني التي تستخدم لتخزين أسلحة مليشيات باب تاجوراء التابعة لحكومة الوفاق، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان وسماع أصوات انفجارات متتالية جراء انفجار الذخيرة.

وأكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» أن مليشيات باب تاجوراء اتخذت من أحد المنازل السابقة للمعتصم بالله القذافي غرفة عمليات رئيسية لتخزين الأسلحة والذخائر، مشيراً إلى أن المسلحين اتخذوا من المنزل مقراً لغرفة عمليات لما به من تحصينات.

إلى ذلك قال المنذر الخرطوش، عضو شعبة الإعلام الحربي، إن قوات الجيش الليبي نجحت في تدمير آليات وقتل عدد كبير من المجموعات التابعة للمليشيات في أكثر من محور قتال بالعاصمة في الـ48 ساعة الأخيرة، موضحاً أن جميع الوحدات العسكرية القتالية تقوم بواجبها في ميادين القتال.

وتداول نشطاء ليبيون صورة حديثة للإرهابي المطلوب «زياد بلعم» وبحوزته أسلحة رشاشة، رفقة عناصر من ميليشيات قوة الردع الخاصة وميليشيات المرسى من مصراتة، ضمن القوة التي يمولها ويدعمها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ضد الجيش الليبي، بحسب مصادر.

وأشار الخرطوش إلى أن ظهور الإرهابي زياد بلعم ليس بالأمر المفاجئ للجيش الليبي لأنه يدرك جيداً بأن التنظيمات الإرهابية سوف تكشر عن أنيابها، موضحاً أن قوات الجيش لا تستبعد استخدام المليشيات أساليب القتال السابقة في بنغازي ودرنة من وضع الألغام والقيام بعمليات انغماسية بالسيارات المفخخة في طرابلس.

كان الإرهابي زياد بلعم، القيادي المؤسس في ما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة، قد أعلن عن وصوله إلى طرابلس في 10 أبريل الماضي للقتال ضمن صفوف المليشيات الموالية لحكومة الوفاق.

بدوره قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، إن وحدات القوات البرية تنفذ العمليات المطلوبة منها بدقة والتي حققت تقدمات كبيرة في عدد كبير من محاور القتال، شتت قوات العدو، وخاصة في منطقة العزيزية.

وأكد المسماري أن سلاح الجو نفذ عدة غارات دقيقة ومحكمة، الأسبوع الماضي، والتي حققت نجاحات كبيرة في المعركة، لافتاً إلى أن الضربات الجوية استهدفت مواقع هامة وتمركزات للمليشيات المسلحة في طرابلس ومحيطها.

وأشار المسماري إلى الأهداف التي قصفها سلاح الجو الليبي بالطيران والمدفعية الثقيلة، وأهمها مخزن ذخيرة في محور عين زارة يحوي ذخائر ثقيلة، والذي أحدث دويا تفجيرياً كبيراً ونيران هائلة، وفي ذات المنطقة تم تدمير ثلاث آليات مسلحة كانت تتزود بالذخيرة.

ولفت إلى استهداف آلية مسلحة تحمل مدفعاً في معسكر اليرموك، ومدرعتين تركيتين تحمل مقاتلين في منطقة صلاح الدين، و10 أهداف وآلية مسلحة تحمل مدافع، و3 آليات مسلحة في اليرموك، ودبابة في الخلاطات، ودبابة في منطقة السعدواي، ودبابة مدرعة بالقرب من مدرسة أولا تليس، وهنجر في منطقة السواني، وغرف عمليات وتجمعات إرهابية ومليشياوية داخل طرابلس وفي محيطها من سرت حتى منطقة عين زارة.

وأوضح المسماري أن المليشيات صدت هجوماً للجيش الليبي في عين زارة والفرجان، لافتاً إلى أن قوات الجيش تواصل القتال بشكل يومي وسط تقهقر للمسلحين.

وفي سياق متصل، اتهم المسماري مليشيات الوفاق بقتل عائلة ليبية في منطقة قصر بن غشير، مشيراً إلى أن مسلحين تابعين لمليشيا أسامة جويلي قتلوا أسرة عبد الرحمن التميمي خلال خروجها من قصر بن غشير للفرار من قصف المليشيات على المنطقة باتجاه منطقة الساعدية، ما دفع المسلحين لإطلاق النار على الأسرة ما أدى لمقتل امرأة وأثنين من أبنائها، وشقيقتها.

سياسياً، تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة اجتماعاً لأعضاء من مجلس النواب الليبي يقدر عددهم بـ 90 نائباً، وذلك لمناقشة أي خلافات داخلية البرلمان للخروج برؤية موحدة لمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي وإيجاد حل للازمة. وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق لـ«الاتحاد» إن الجلسات التي ستنطلق اليوم الجمعة ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستبحث التوصل إلى رؤية موحدة لمجلس النواب الليبي للبت في أي حل تطرحه الأطراف الدولية.

وأكد متحدث البرلمان الليبي أن اجتماعات القاهرة لن تتطرق إلى الجانب العسكري خلال الاجتماعات، مشيراً لحرص مصر على وحدة مجلس النواب الليبي والخروج بموقف موحد يعزز دور المجلس في التعاطي مع أي مقترح دولي يقدم لحل الأزمة سياسيا، مشدداً على أن أي حل يأتي من مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي. ونفى بليحق تطرق الاجتماعات إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا أو التطرق للأوضاع العسكرية، لافتاً إلى أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى بين أعضاء البرلمان الليبي.