الحسكة تعاني نقص المياه ووكالات الإغاثة تواجه صعوبات

جنيف (وكالات)

قالت وكالات إغاثة في شمال شرق سوريا، أمس، إنها تواجه صعوبة في تلبية احتياجات ما يصل إلى 200 ألف مدني فروا من القتال، وتحدثت عن نقص المياه بمدينة الحسكة السورية. ودفع هجوم تركي بدأ قبل أسبوع منظمتي ميرسي كور وأطباء بلا حدود إلى تعليق معظم أنشطتهما وسحب الموظفين الأجانب.

وما تزال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمارسان أنشطتهما في شمال شرق سوريا، حيث تقدر اللجنة عدد النازحين بما يتراوح بين 170 ألفاً و200 ألف شخص. وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر روث هذرينجتون: «لم ننسحب من الشمال الشرقي ولم نقلص أنشطتنا فيه». وأضافت أن المستشفى الميداني، الذي تديره اللجنة والهلال الأحمر العربي السوري بمخيم الهول ما يزال يعمل كالمعتاد، مشيرة إلى أنه يوزع المياه ووجبات الطعام على بعض السكان، ويستضيف المخيم 68 ألف شخص بينهم عائلات مقاتلين من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتابعت هذرينجتون قائلة: إن السكان والنازحين بمدينة الحسكة يواجهون نقصاً في المياه.

وقالت ماريكسي ميركادو، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن محطة مياه علوك التي تمد 400 ألف نسمة بالمياه في الحسكة لحقت بها أضرار خلال القتال وأصبحت خارج الخدمة.