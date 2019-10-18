عودة 1500 لاجئ صومالي من اليمن

سمر إبراهيم (القاهرة) كشف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن بابار بالوش، عن أن هناك 250 ألف لاجئ في اليمن مقيماً بها منذ حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، ويمثل الصوماليون نسبة 90% منهم، حيث تزايدت أعدادهم عقب تدهور الأوضاع بالصومال.

ونجحت المنظمات الدولية في تمكين أكثر من 1500 لاجئ صومالي من العودة لبلادهم على دفعات متتالية، بدعم من مشروع إغاثي يرعاه مركز الملك سلمان، بالتعاون مع الوكالة الأممية المعنية بالهجرة، حسب ما ذكر موقع «الصومال الجديد». وكانت منظمة الهجرة الدولية في اليمن قد أعلنت في وقت سابق عن نقلها 142 لاجئاً صومالياً إلى بلادهم من أصل 4100 يتم نقلهم على مراحل، وأوضحت المنظمة أن العام الجاري شهد 10 رحلات، وتضمنت آخر رحلة إعادة 143 لاجئاً من جمهورية الصومال في اليمن إلى بلادهم عبر ميناء عدن، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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