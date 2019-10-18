كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: أثق أن الجهود الأمريكية التركية ستعزز السلام والاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مساء اليوم الخميس، أنه يثق في أن الجهود الأمريكية التركية المشتركة ستعزز السلام والاستقرار، بعد أن اتفق الجانبان على وقف العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وكتب الرئيس التركي، ردا على تغريدة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف فيها الاتفاق بأنه "أخبار عظيمة" وقال "السيد الرئيس.. سيتم إنقاذ المزيد من الأرواح عندما نتغلب على الإرهاب وهو العدو اللدود للإنسانية".

وتابع أردوغان قائلا "أثق في أن هذا الجهد المشترك سيعزز السلام والأمن في منطقتنا".

هذا وقد توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى تفاهم حول سيطرة تركيا الكاملة على المنطقة الآمنة.

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وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، للصحفيين، بعد لقاءه مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس "لقد توصلنا إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي حول سيطرة تركيا بشكل كامل على المنطقة الآمنة".