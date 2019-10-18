كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوات سوريا الديمقراطية" تعلن استعدادها للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الخميس، أن قواته على استعداد للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل إليه مع تركيا، لوقف الهجوم العسكري، الذي تشنه الأخيرة على شمال سوريا.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، في اتصال هاتفي مع قناة "روناهي" الكردية: "نحن مستعدون للالتزام بوقف إطلاق النار"، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضح مظلوم عبدي، أن الاتفاق يشمل المنطقة الممتدة بين رأس العين (شمال الحسكة) وتل أبيض (شمال الرقة)، حيث شنت تركيا هجومها، لافتا إلى أنه لم تتم مناقشة مصير بقية المناطق.

وكان شفان خابوري، ممثل الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، قد قال، إن الأكراد ينظرون إلى اتفاق وقف إطلاق النار بـ"إيجابية"، موضحاً: "ننظر إلى هذا الاتفاق بإيجابية، كونه سيحقن دماء المدنيين".

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مساء اليوم، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

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وأشار بنس إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف، من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات أجراها بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، استمرت لعدة ساعات.