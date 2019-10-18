شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى الجزائر يزور دور رعاية المسنين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 صباحًا, 18 أكتوبر 2019 م المناطق _ الجزائر زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني دور رعاية المسنين في مدينة باب الزوار بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر.

واطلع السفير العميريني خلال الزيارة على ماتقدمه الدور من خدمات طبية واجتماعية للمسنين، حيث أبدى إعجابه بما توليه الحكومة الجزائرية من اهتمام ورعاية بكبار السن, معرباً عن خالص الأمنيات للجزائر بدوام الرخاء والأمن والتقدم والازدهار.

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