عاجل.. تعطيل الدراسة والمصارف في لبنان بسبب التظاهرات 

احتجاجات بيروت

الخليج 365 - وكالات

نقلت شبكة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إعلان تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية، وإغلاق المصارف غداً الجمعة بسبب اشتعال حدة التظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق والدوائر اللبنانية.

وعلق رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" على التظاهرات، مؤكدًا إصداره تعليمات بوقف تنفيذ أي ضرائب جديدة أو قيمة مضافة علي تطبيق التواصل المجاني "واتسآب".

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