شكرا لقرائتكم ليبيا.. الجيش يقصف معسكرات الوفاق ضواحي طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول عسكري في الجيش الليبي للعربية.نت، إن سلاح الجو نفذّ، الخميس، غارات جويّة متزامنة، على عدة مواقع ومعسكرات تابعة لقوات الوفاق ضواحي العاصمة طرابلس.

من قصف الخميس

وأوضح العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن سلاح الجو شنّ غارات جوية عنيفة ودقيقة، استهدفت منطقة مشروع الموز الواقعة بين عين زارة والسبيعة وبعض التجمّعات التابعة للمليشيات في منطقة العزيزية، وكذلك الموجودة قرب الاستراحة الحمراء، مضيفا أنّه تمّ أيضا ضرب مقر مليشيا باب تاجوراء والتي تستخدم بشكل سري ويعتقد أنّ بداخلها غرفة عمليات لإدارة المعركة، مشيرا إلى أن القصف تمّ أثناء اجتماع، وهو ما أدّى إلى مقتل عدّة عناصر وتدمير مخزن الذخيرة الموجود فيها.

والأربعاء، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي أن سلاح الجو والمدفعية الثقيلة قد استهدفا مخزنا للذخيرة في عين زارة، لافتا إلى أنه تم تدمير 3 آليات مسلحة كانت تقوم بتأمين المخزن، كما قصف سلاح الجو هدفا مهما بمنطقة المحمية في صرمان، وأسفرت عن سقوط 21 قتيلا من قوات الوفاق.