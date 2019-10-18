بورسعيد «قاطعة ميه ونور».. بعد ساعتين من الظلام..عودة الكهرباء والمياه والاتصالات.. وتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب العطل.. ومصدر: لا نعلم السبب

الموجز

عاشت محافظة بورسعيد قرب ساعتين في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، وأدى إلى انقطاع مياه الشرب عن المحافظة.

حالة من الزعر

وسادت حالة من الزعر، انتابت الأهالي فور انقطاع الخدمات بشكل كامل عن جميع مدن المحافظة، دون إبداء اي سبب أو سابق إنذار، مما تسبب في تلك الحالة.

وحرص أصحاب المحلات على حماية بضائعهم خوفا من أعمال السرقة، وحرص رجال المرور برئاسة اللواء محمد بصلة، مدير إدارة المرور والعقيد حسن السخري، رئيس المباحث، على الانتشار في شوارع بورسعيد لتسيير الحركة المرورية، بالإضافة إلى انتشار سيارات الشرطة في مختلف الشوارع الرئيسية لتأمين المحافظة.

عطل مفاجئ

قال المهندس محمد سعيد، مدير عام شركة الكهرباء ببورسعيد، إن عطلا مفاجئا حدث بعد انسحاب جهد 220 فولت في الخط الرئيسي المغذى للكهرباء ببورسعيد، ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن المدينة لوقت قصير.

توصيل الكهرباء

وأضاف أنه جرى النقل إلى الخطوط البديلة وتوصيل الكهرباء، وبالفعل وصلت إلى المحافظة خلال وقت قصير، وأشار إلى أنه يجري تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب العطل وإصلاحه.

محطات مياة الشرب

من جانبه، أكد الدكتور كمال النحاس، رئيس محطة مياه بورسعيد، التابعة لهيئة قناة السويس، أن محطة مياه الشرب أعيد تشغيلها بالفعل، وأن الضغوط بشبكة المياه ستعود لطبيعتها تدريجيا خلال وقت قصير إلى مختلف أحياء المحافظة بعد انقطاعها عن بورسعيد بالكامل بسبب عطل مفاجىء حدث في أحد الخطوط الناقلة للكهرباء والتي تغذي بورسعيد بالكامل.

درجة الاستعداد القصوى

Advertisements

وأوضح أن المحطة رفعت على الفور، درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع الترسانة البحرية بالهيئة لتشغيل مولدات الطوارىء الكهربائية، لتقوم بدورها بتشغيل المحطة جزئيا لتصل المياه إلى المنشآت الحيوية والأدوار الأولى في حالة إستمرار عطل الكهرباء.

وشدد على أن العطل لم يستغرق وقتا وعادت الكهرباء إلى المحافظة وبدورها إلى المحطة وأوقف تشغيل مولدات الطوارىء والعمل بخطوط الكهرباء الأساسية للمحطة.

المعدل الطبيعي

وأعلن أن مياه الشرب بدأت تشغيلها بصورة طبيعية، ويستغرق ذلك وقت قصير لوصول المياه إلى كافة الأحياء ببورسعيد بمعدلها الطبيعي.

وعاشت بورسعيد قرب ساعتين في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، وأدى إلى انقطاع مياه الشرب عن المحافظة، وحرص أصحاب المحلات على حماية بضائعهم خوفا من أعمال السرقة، وحرص رجال المرور برئاسة اللواء محمد بصلة، مدير إدارة المرور والعقيد حسن السخري، رئيس المباحث، على الانتشار في شوارع بورسعيد لتسيير الحركة المرورية، بالإضافة إلى انتشار سيارات الشرطة في مختلف الشوارع الرئيسية لتأمين المحافظة.

انقطاع جميع الخدمات

وشهدت المحافظة انقطاع كافة الخدمات عنها، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لخدمات المرافق من المياه والكهرباء، وشبكات الاتصالات، فيما عادت الكهرباء كأول خدمة.

ودون عدداً من أهالي بورسعيد عبر حسابهم على موقع التوفى نفس السياق صرح المهندس محمد سعيد، رئيس قطاع توزيع شبكات كهرباء بورسعيد، أن عطل في محطة جهد 220 من المحطة العمومية التي تغذى المحافظة وهى تتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء سبب العطل.

مصدر: لا نعرف السبب

فيما صرح مصدر بمحطة مياه الشرب بالرسوة لموقع "القاهرة 24"، أنهم لا يعرفون سبب العطل والمدة الزمنية التي سيحتاجها لإصلاح العطل وفى تواصل مع الوزارة للوصول لأي معلومات.دوينات الصغيرة، معربين عن استيائهم من انقطاع الخدمات عنهم بدون أي سبب أو إخطار مسبق.