كرامي: اطالب باستقالة وزير تكتلنا حسن مراد

أكد عضو تكتل "​اللقاء التشاوري​" النائب ​فيصل كرامي​ "أنني أطالب وزير تكتلنا ​حسن مراد​ بالاستقالة كما وأطالب بإستقالة الحكومة"، مشيراً الى أنه "اذا كان المشكل بالـ 128 نائب نحن مستعدون للذهاب الى بيوتنا اذا هكذا يحل الأمر".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كرامي "أنني أتمنى ألا تتحول المظاهرات الى استغلال من البعض في الجزء الأمني والا تتحول من بعض السياسيين ان يكونوا سياسيين موجودين في الحل وان يلعبوا دور السلطة والمعارضة".

وأشار الى "أنني أستمع الى الناس ووجع الناس وأرى بعيني في الأسابيع الاخيرة كم الغضب الذي يعتري الناس جراء الإجراءات الضريبية التي هي بدون اصلاحات".

وأكد "أنني ذاهب الى المعارضة الى أقصى الحدود وكان هناك اجتماعات مع المعارضة والنائب سامي الجميل، وكان هناك حديث بهذا الأمر، نحن حريصون على البلد ولا يمكن ان تستمر الأمور على هذا النحو".