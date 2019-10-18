حزب سبعة: ندعو المواطنين لعدم التراجع ومتابعة المقاومة المدنية

دعا ​حزب سبعة​ في بيان له "المواطنين الى عدم التراجع ومتابعة المقاومة المدنية وصولا إلى الدعوة الى ​انتخابات​ نيابية مبكرة تحت إشراف دولي"، معتبرا ان "الموضوع ليس محصورا ب​الضرائب​ المتراكمة وإضافة تكلفة الاتصال عبر واتساب بل هو فساد السلطة التي أفلست تماما ولم تعد تستطيع مواجهة ​الأزمة​ المالية".

وأكد سبعة أنه "يجب أن نكمل النضال حتى الوصول الى انتخابات نيابية جديدة، تنتج مجلس نواب جديد و​حكومة​ جديدة تعمل على استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين واستقرار الوطن وازدهاره".

