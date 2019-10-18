حزب سبعة: ندعو المواطنين لعدم التراجع ومتابعة المقاومة المدنية

دعا حزب سبعة في بيان له "المواطنين الى عدم التراجع ومتابعة المقاومة المدنية وصولا إلى الدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة تحت إشراف دولي"، معتبرا ان "الموضوع ليس محصورا بالضرائب المتراكمة وإضافة تكلفة الاتصال عبر واتساب بل هو فساد السلطة التي أفلست تماما ولم تعد تستطيع مواجهة الأزمة المالية".
وأكد سبعة أنه "يجب أن نكمل النضال حتى الوصول الى انتخابات نيابية جديدة، تنتج مجلس نواب جديد وحكومة جديدة تعمل على استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين واستقرار الوطن وازدهاره".
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