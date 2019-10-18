بيسكوف: ننتظر معلومات من تركيا حول اتفاق وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف على الاتفاق الأميركي التركي حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، قائلا "ننتظر الحصول على معلومات حوله من قبل الجانب التركي"، مشيراً إلى "إننا نأمل في الحصول على معلومات من قبل تركيا".
وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، عقب محادثات بين نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا ينص على تعليق الجانب التركي كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو الجنوب.
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