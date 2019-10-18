اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب في حديث تلفزيوني ان "ال​حكومة​ الحالية هي حكومة الإفقار والإفلاس والنهب وسرقة اموال المودعين وهي ايضا حكومة علاء الخواجة وريمون رحمة وحكومة ​المصارف​ والتجار ويجب أن تسقط اليوم قبل الغد". وسأل وهاب:"ما مبرراتكم للنهب وريمون رحمة إشترى فقرا بخمسين مليون دولار وزفت المشروع في أملاكه الخاصة بثلاثة ملايين دولار فلتتحرك النيابة العامة وتحاسب".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الحكومة يجب أن تسقط اليوم قبل الغد كما يجب اسقاط مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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