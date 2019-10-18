النشرة: تجمعات واحتجاجات في النبطية ضد الضرائب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أنه "تشهد الشوارع المحيطة ب​السراي الحكومي​ في النبطية تجمعات شبابية كبيرة اتت من معظم القرى والبلدات وتجمعت احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة وضد ​الضرائب​ التي اقرتها ​الحكومة​".

ورفع المحتجون الاعلام اللبنانية ورددوا الهتافات لاسقاط الحكومة، وتبث مكبرات الصوت الاناشيد الحماسية فيما تجوب مواكب ​سيارة​ شوارع النبطية، كما اقدم عشرات الشبان على ​قطع طريق​ الدوير- النبطية عند مفرق القلعة واحرقوا الاطارات المطاطية وسطها، وردد هتافات ضد ضرائب الحكومة.

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