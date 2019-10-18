اقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات غدا بسبب الأوضاع الراهنة

أعلن المكتب الإعلامي لوزير التربية عن "اقفال ​المدارس الرسمية​ والخاصة و​الجامعات​ يوم الجمعة الواقع فيه 18 تشرين الأول 2018 بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد".

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