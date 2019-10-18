جابر: المتظاهرون مروا امام منزلي بالنبطية ولا ألومهم على التظاهرات وأتفهم ردة فعلهم

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث تلفزيوني أنه "من الخطأ الكبير طرح اليوم موضوع فرض ​الضرائب​ ​الجديدة​ على المواطن"، مؤكداً أن "ليس معقولا التمسك بعدم تطبيق القوانين ولا ألوم الناس على التظاهرات وأتفهم ردة فعلهم"،مشيراً إلى أن "هذه الحكومة لم تقم حتى الآن بأي خطوة اصلاحية".

ولفت إلى أن "هناك تظاهرات في ​النبطية​ والمتظاهرين مروا امام منزلي وتظاهروا وحرقوا ​النفايات​ الموجودة أمام منظلي ومن ثم انتقلوا امام منزل النائب ​محمد رعد​ وبعدها إلى امام منزل زميلي النائب ​هاني قبيسي​ وهذه ردة فعل شعبية ولا ألوم أحد لان الناس محروقة وموجوعة".

وعن امكانية الاستقالة، أكد جابر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري هو من يحدد كل الامور.