LBC: هاشم صفي الدين لم يشارك بالاحتجاجات على الاوضاع الاقتصادية بالضاحية

علمت قناة الـ"LBC" أن "رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" السيد ​هاشم صفي الدين​ لم يشارك في ​تظاهرة​ المواطنين في ​الضاحية الجنوبية​ احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية".

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