أكد ​وزير العمل​ ​كميل أبو سليمان​ في حديث تلفزيوني له أن "الشعب لن يقبل بالتضحية في الظروف الراهنة"، مشيراً الى أن "موضوع الضريبة على تطبيق ​واتساب​ جرى طرحه بعد ​جلسة الحكومة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو سليمان: الشعب لن يقبل بالتضحية في الظروف الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.