أكد وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ أن "مسألة ضريبة "​الواتساب​" لم تكن مدرجة مسبقاً"، مشيرةً إلى "إننا نتمنى ألا يتم استغلال ما يجري لتعميم الفوضى"، لافتةً إلى أن "هناك مجموعة من الإصلاحات مطروحة في ​مجلس الوزراء​ لكن المواطن لم يعد يحتمل وقتاً طويلاً للحلول".

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كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: مجموعة من الإصلاحات مطروحة في مجلس الوزراء لكن المواطن لم يعد يحتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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