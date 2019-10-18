رامي الريس: إدارة الازمة التي كان تسير بها الدولة لم تعد ممكنة

لفت مفوّض الإعلام في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​رامي الريس​ إلى أن "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ كان واضحا بما قاله عن استقالة ​الحكومة​ وهناك مشهدا مغايرا للمشاهد التي كنا نراها في الامس واليوم الذي قبله ومنذ شهر".

وفي حديث تلفزيوني، أشار الريس إلى أنه "على الحكومة أن تقرأ جيدا الرسالة التي بعث بها ​الشعب اللبناني​ اليوم وأن تأخذ القرارات والاجراءات المناسبة"، لافتاً إلى أن "إدارة الازمة التي كان تسير بها ​الدولة​ لم تعد ممكنة ونحن بحاجة لخيار من خارج الحلول التقليدية لاحداث صدمة ايجابية تتيح اعادة فتح الاصلاح الجدي".