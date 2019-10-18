رامي الريس: إدارة الازمة التي كان تسير بها الدولة لم تعد ممكنة

لفت مفوّض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس إلى أن "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط كان واضحا بما قاله عن استقالة الحكومة وهناك مشهدا مغايرا للمشاهد التي كنا نراها في الامس واليوم الذي قبله ومنذ شهر".
وفي حديث تلفزيوني، أشار الريس إلى أنه "على الحكومة أن تقرأ جيدا الرسالة التي بعث بها الشعب اللبناني اليوم وأن تأخذ القرارات والاجراءات المناسبة"، لافتاً إلى أن "إدارة الازمة التي كان تسير بها الدولة لم تعد ممكنة ونحن بحاجة لخيار من خارج الحلول التقليدية لاحداث صدمة ايجابية تتيح اعادة فتح الاصلاح الجدي".
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