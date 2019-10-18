شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تقرير يكشف تفاصيل دعوات القطرييين للتظاهر ضد تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة "ماعت" تقرير بالفيديوعن مطالبة القطريين برحيل نظام تميم ، والدعوة إلى التظاهرات يوم 24 أكتوبر الجارى، بسبب رفضهم للازمات التى تضرب قطر، حاليا على يد نظام تميم ، والعزلة الشديدة التى أصبح يشعر بها المواطنين في قطر، والأزمات الاقتصادية التى تشهدها الدوحة فى الوقت الحالى، بسبب سياسات نظام تميم.

وكشف التقرير، أن الهدف من الدعوات لرفض حكم تميم، نتيجة حالة الغليان التى تشهدها الدوحة، ودعمها للإرهاب، وتوفير الملاذات لهم على حساب القطريين، والسمعة المتردية لقطر فى العالم، والأزمات الحقوقية في قطر، نتيجة للانتهاكات والقمع الذى يتعرض له المعارضة القطرية على يد نظام الحمدين في قطر.