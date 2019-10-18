شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تقبل استقالة الطيار رشدى زكريا رئيس شركة سمارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اليوم وزير الطيران المدنى، بالطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران الذى تقدم باستقالته ، وقد تم قبول الاستقالة.

وقدم وزير الطيران، الشكر للطيار رشدى زكريا على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة متمنيا له التوفيق فى حياته المستقبليه .

وكان وزارة الطيران المدنى، قالت أنه عقب التحقيق فى مقطع فيديو للفنان محمد رمضان ، داخل قمرة قيادة طائرة مملوكة لشركة طيران خاصة تقرر إلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أى أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.