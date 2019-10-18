شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حزب الشعوب الكردى: أردوغان يعزز سلطة استبداد الفرد لخلق مزيدا من الظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة إسطنبول وعضو لجنة العدل بالبرلمان أحمد شيك، أن كل حرب تسفر عن ثلاثة جيوش، ألا وهي جيش الموتى وجيش النادبين وجيش اللصوص.

وأكد شيك فى تصريحات نقلتها جريدة الزمان التركية، أنهم يواجهون لعبة جديدة لديكتاتورية القصر التي جعلت دماء الأبناء الفقراء أداة سياسية لمنع تفاقم وتدهور أزمتها.

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وأضاف النائب من الحزب الكردي أحمد شيك، "البعض يتستر بملابسه والبعض الآخر بعباراته للمشاركة في اللعبة، هذه الحرب لن ينبع منها العدل والديمقراطية بل ستعزز سلطة استبداد الفرد الواحد وستخلق مزيدا من الظلم".

وتابع شيك أن عملية شرعنة القضاء للظلم في بلد تُمارس فيه السياسة بمفهوم يرجِّح المنافع اليومية على الدفاع بشجاعة عن المبادئ ولا يتردد في محاذاة كل الخطوط المرسومة لن تنتهي، ولفت شيك إلى أن الذين يصبحون أداة للعبة أردوغان يجب عيلهم أن يتذكروا عبارات الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي الألماني برتولت بريشت: “كل حرب تخلف ثلاثة جيوش ألا وهي جيش الموتى وجيش النادبين وجيش اللصوص”.