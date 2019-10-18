شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. جنود أردوغان يفرون ويتركون مقتنايتهم فى تل أبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت عدد من الصفحات التركية المعارضة، فيديو يرصد خسائر الجيش التركي في سوريا، والاضرار التي تعرض لها ، على يد قوات الأكراد في شمال سوريا.

ورصد الفيديو لحظة قيام مقاتلون أكراد وهم يدمرون مصفحة تركية في تل أبيض، وقاموا بالاستيلاء على وثائق ومقتنيات لجنود أتراك، وقيام أفراد الجيش التركي بالهروب بعد هزيمتهم على يد قوات مقاتلى الأكراد.

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وحمل النظام السوري، تركيا مسئولية جلب الإرهابيين فى سوريا قائلا : إنه لولا مساعدة تركيا لما وصل آلاف الإرهابيين إلى سوريا – بحسب ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وقال النظام السوري، إن ما تم الاتفاق عليه بين واشنطن وأنقرة لا يعني أن روسيا وسوريا ستوافقان عليه،وأوضح النظام السورى، أنه لن يقبل بنسخ نموذج كردستان العراق في سوريا، لافتا إلى الخطوات التي اتخذت في العلاقة مع قسد مهمة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، قال فى كلمة له، تعاملنا بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تركيا، و إن العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية الآن.