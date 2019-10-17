السباق نحو المجلس الاستشاري للشباب يبلغ أمتاره الأخيرة

علم اليوم 24، أن رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، رفعوا إلى الجهات المختصة، اللوائح المتعلقة بالمترشحين لعضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

وينتظر التأشير على هذه القوائم، ثم تنصيب المجلس ورئيسه في “وقت قريب”، وفقا لمصادر “اليوم 24.

ورفع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أسماء ستة أعضاء لتعيينهم في هذا المجلس باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له.

كما قدم العثماني كذلك، ضمن حصته في التعيين، قائمة ثانية تضم أسماء أربعة مرشحين، اثنان منهم من بين الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، واثنان من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج.

من جانبه، رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قدم لائحة بخمسة مترشحين، فيما قدم حكيم بنشماش بصفته رئيس مجلس المستشارين قائمة بأسماء خمسة مترشحين.

وسال لعاب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى عضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، خصوصا لما يضمنه من تعويضات مجزية، قد تكون الطريق المناسب لبعض الأحزاب على الأقل، لترطيب خواطر شبابها.

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لكن، يبدو أن السباق حول منصب رئيس هذا المجلس هو الأهم وقد وصل إلى أمتاره الأخيرة، بعدما تسربت لائحة المترشحين إلى هذا المنصب الذي يعين فيه الملك.

المرشحون لهذا المنصب وفقا بمصدر مطلع، هم كل من محمد الكحص، وهو وزير الشباب الأسبق، والشخصية الاتحادية المعروفة. وقد ابتعد عن المناسبات العمومية منذ مغادرته لمنصبه الحكومي عام 2007، وهو يبلغ من العمر 55 عاما.

كما تشمل قائمة المرشحين شخصية أخرى من هذا الحزب أيضا، ويتعلق الأمر بعبد المقصود الراشدي، عضو مكتبه السياسي، وواحد من مؤسسي العمل الجمعوي في البلاد عبر جمعيته المسماة “الشعلة”. ويبلغ الراشدي من العمر 62 عاما.

ناهيك عن اسم التهامي الغرفي، صاحب إذاعة “أصوات”، ورجل الأعمال، المختص في قطاع الإعلام والتواصل، وهو صاحب المدرسة العليا للتجارة والتدبير. ويبلغ من العمر 56 سنة.

القائمة تضم أيضا اسم عثمان كاير، المدير المركزي بوزارة الشباب والرياضة (والثقافة والاتصال)، المكلف بشؤون الشباب والطفولة والشؤون النسوية. وهو أيضا عضو بالمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وأستاذ في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وقد عين في منصبه من لدن وزير الشباب والرياضة السابق، رشيد الطالبي العلمي، قبل عام وعمره 32 عاما. وهو من أشرف على إعداد السياسة المندمجة للشباب، التي اعتمدتها الحكومة في شهر ماي الفائت.